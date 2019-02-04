"أمنيستي" تطالب باطلاق باسم "خاشقجي" على شارع القنصلية السعودية بإسطنبول

طالب فرع منظمة العفو الدولية (أمنيستي) في تركيا، بلديتي بيشكطاش وإسطنبول، بإطلاق اسم "جمال خاشقجي" على الشارع الذي توجد فيه القنصلية السعودية بإسطنبول.

وذكر مكتب منظمة العفو في إسطنبول، في بيان، أنه طالب بلدية بيشكطاش بإطلاق اسم جمال خاشقجي على شارع "أكاسيالي" الذي توجد فيه القنصلية السعودية.

وجاء في البيان: "من أجل أن يبقى الاعتداء الوحشي الذي تعرض له الصحفي خاشقجي، راسخا في الذاكرة الجمعية، ومن أجل إحقاق العدالة لخاشقجي" تم تقديم طلب بتغيير اسم الشارع.

تجدر الإشارة أن شارع "أكاسيالي" الذي توجد فيه القنصلية السعودية، تم تغييره اسمه إلى شارع "جمال خاشقجي" بشكل رمزي في وقت سابق، وذلك بعد مؤتمر صحفي لمنظمة العفو الدولية ومنظمة مراسلون بلاحدود أمام مبنى القنصلية السعودية.

ومنذ 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، باتت قضية خاشقجي من بين الأبرز والأكثر تداولا على الأجندة الدولية.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي دخل قنصليتها في إسطنبول إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).

وفي 3 يناير / كانون الثاني 2019، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".

وفي 5 ديسمبر / كانون الأول الماضي، أصدر القضاء التركي مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان، للاشتباه بضلوعهما في الجريمة.