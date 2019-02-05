أسيلسان التركية تستكمل تطوير هوائي مبتكر للاتصالات البحرية

حققت شركة "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية نجاحاً جديداً بابتكارها لاقطاً هوائياً للاتصالات، انطلاقا من الحاجة الماسة لأنظمة الاتصالات في المنصات البحرية.

وتعد "أسيلسان" من الشركات التركية الرائدة في تصميم وإنتاج وتركيب أدوات وأنظمة الاتصالات بين القوات البرية والجوية والبحرية، وفقا للمعايير العسكرية.

وفي إطار مشروع بحث وتطوير أنظمة هوائي الاتصالات للسفن ذات الأشرطة 1.5 متر/ 1.8 متر، أتمت "أسيلسان" إنتاج النموذج الأولي من هوائي الاتصال الثابت بطول شريط 1.8 متر.

وفي هذا السياق، صممت الشركة التركية، بقدرات محلية، جزءا عاكسا بطول شريط 1.8 متر، وقاعدة هوائي ثابتة بثلاثة محاور، حيث تم إنتاج الأجزاء المعدنية في شركة "أسيلسان"، والأجزاء المركبة في شركة محلية أخرى.

ومن المنتظر أن يستخدم هذا الهوائي في السفن الكبرى في كافة الظروف البحرية، ما سيتيح قدرات جديدة للجيش التركي، كما سيقلل من اعتماده على الخارج.

وفي إطار المشروع نفسه، من المقرر أن تستكمل "أسيلسان" إنتاج الشريط العاكس بطول 1.5 متر، خلال شهر فبراير/ شباط الجاري.

وسابقا، أنتجت الشركة التركية هوائي اتصالات للسفن بشريط بطول متر واحد، ومع إضافة الهوائيين الجديدين بطول أشرطة 1.5 متر، و1.8 متر، تكون الشركة قد أنتجت سلسلة من الهوائيات بأشرطة ذات أبعاد مختلفة.

وبدأت أسيلسان، في أغسطس/ آب 2017، بتصميم هوائي الاتصالات بطول شريط 1.8 متر، لتتمكن خلال عام ونصف من العمل الدؤوب، من إنتاج النموذج الأولي منه.

يرتبط نجاح العمليات العسكرية البحرية بامتلاك أنظمة قيادة واتصالات من شأنها تقديم المعلومات الآمنة لمراكز القرار في الوقت المناسب، واستخدام أجهزة الاستشعار والأسلحة بشكل فعال.

وتحتل أنظمة الاتصال أهمية كبرى بالنسبة للوحدات العسكرية، وذلك لأسباب عديدة، مثل إتاحتها إمكانية الاتصال خلف الأفق، وتأثرها الطفيف بالعوامل الجغرافية، وإنشاء اتصال سريع وآمن بين العناصر في البحر وبين مراكز القيادة.