مقاتلات تركية تستهدف مواقع "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق

استهدفت مقاتلات تابعة لسلاح الجو التركي مواقع لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية في مناطق مختلفة شمالي العراق.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في تغريدة على تويتر، الثلاثاء، أن الغارات استهدفت مواقع المنظمة في مناطق هاكورك وزاب وأفاشين وغارا.

وأضافت الدفاع التركية أن المقاتلات استهدفت مخابئ ومخازن أسلحة لتنظيم "بي كا كا" الإرهابية.

وتمكنت المقاتلات خلال عملياتها الجوية من تدمير كافة النقاط المستهدفة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع "بي كا كا" الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق؛ ردًا على هجمات تنفذها داخل تركيا بين الحين والآخر.