بمشاركة أمراء ومسؤولين.. حملة سعودية ضد أردوغان على تويتر

تعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لهجوم عنيف من أمراء وإعلاميين سعوديين، عقب تصريحاته عن الأمير محمد بن سلمان، في إطار جريمة اغتيال الصحافي جمال خاشقجي.

وأطلق الأمير عبد الرحمن بن مساعد، ابن عم ولي العهد السعودي، هاشتاغا بعبارات تركية، تحت عنوان "أردوغان أدب يوك"، أي "أردوغان غير مؤدب"، إضافة إلى انتشار هاشتاغ آخر تحت عنوان "تخسي يا أردوغان".

#اردوغان_ادب_يوك

اردو كان له مصداقية منذ زمن ليس بالقريب ..والغريب أنه كلما ظهر لا يفعل شيئًا سوى تأكيد اختفائها..وهذا لا يهمه طالما كان الظهور مدفوع الثمن ..

المعادلة بسيطة:-

اردوغان- قطري- شيك- عزة- يوك - ادب- يوك- مصداقية- يوك! — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) February 4, 2019

من يقرأ مابين السطور يعلم ان تصريحات اردوغان اليوم هي استسلام سياسي في أزمة خاشقجي. هو يقول بكل وضوح عملت كل شي ولم استطيع ان أنال شيء من السعوديه.



#اردوغان_ادب_يوك — تركي بن رشيد الزلامي 🇸🇦 (@talzlami) February 3, 2019

وحمل الهاشتاغ شتائم وإساءات واسعة للرئيس التركي، واتهامات قال مغردون آخرون إنه لا أساس لها من الصحة.

بلد رواتب موظفيها تصرف من الدعارة والآن يعلن فيها زراعة الحشيش يتحدث عن العزة🤦‍♂️

#اردوغان_ادب_يوك February 3, 2019

ورد ناشطون على الهاشتاغ والمشاركين فيه، بالقول إن بعض الأمراء والإعلاميين لا يجدون حرجا في الدفاع عن "المجرمين"، في إشارة إلى اعتراف ولي العهد بجريمة قتل خاشقجي.

وكان أردوغان صرح بأن "ما قاله ولي العهد السعودي ووزير خارجيته بشأن متعاون محلي في قضية قتل جمال خاشقجي كان كذبا".