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بمشاركة أمراء ومسؤولين.. حملة سعودية ضد أردوغان على تويتر

اسطنبول
بمشاركة أمراء ومسؤولين.. حملة سعودية ضد أردوغان على تويتر

تعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لهجوم عنيف من أمراء وإعلاميين سعوديين، عقب تصريحاته عن الأمير محمد بن سلمان، في إطار جريمة اغتيال الصحافي جمال خاشقجي.

وأطلق الأمير عبد الرحمن بن مساعد، ابن عم ولي العهد السعودي، هاشتاغا بعبارات تركية، تحت عنوان "أردوغان أدب يوك"، أي "أردوغان غير مؤدب"، إضافة إلى انتشار هاشتاغ آخر تحت عنوان "تخسي يا أردوغان".





وحمل الهاشتاغ شتائم وإساءات واسعة للرئيس التركي، واتهامات قال مغردون آخرون إنه لا أساس لها من الصحة.



ورد ناشطون على الهاشتاغ والمشاركين فيه، بالقول إن بعض الأمراء والإعلاميين لا يجدون حرجا في الدفاع عن "المجرمين"، في إشارة إلى اعتراف ولي العهد بجريمة قتل خاشقجي.

وكان أردوغان صرح بأن "ما قاله ولي العهد السعودي ووزير خارجيته بشأن متعاون محلي في قضية قتل جمال خاشقجي كان كذبا".

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