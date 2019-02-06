تركيا تحتفي باليوم العالمي للسرطان

شاركت تركيا بقية دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للسرطان، إذ يصاب الآلاف كل عام في تركيا بسرطانات الرئة والثدي تقوم حملات التوعية وجهود التشخيص المبكر بالمساعدة في مكافحة المرض.

لا يزال السرطان يشكل تهديدًا كبيرًا للصحة العامة في جميع أنحاء العالم، وقد خصص يوم الرابع من شباط من كل عام، للتعريف بهذا المرض الخبيث. وفي تركيا، يتم تشخيص حوالي 164.000 حالة سرطان كل عام، أي ما يقرب من 450 شخصًا يوميًا.

وبما أن العلاج الكامل لجميع أنواع السرطانات لا يزال بعيد المنال، فإن التشخيص المبكر وزيادة الوعي العام بأسباب المرض هما السبيل المتاح حالياً، في مكافحته.

آخر إحصائيات عام 2018 تبين أن سرطان الرئة هو الأكثر شيوعا بين الرجال الأتراك، في حين أن سرطان الثدي هو الشكل الأكثر انتشارا بين النساء في البلاد. اللوكيميا وهي سرطان الدم و اللمف، تتصدر قائمة أنواع السرطانات التي تصيب الأطفال أكثر من غيرها. وتقوم السلطات الصحية بشكل روتيني بإطلاق فحوصات على مستوى البلاد ضد السرطان، وقد شهدت اختبارات العام الماضي فحص 7 ملايين شخص للكشف عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وسرطان القولون والمستقيم.

يموت نحو 9.6 مليون شخص بسبب السرطان كل عام، ويمكن وقف ما لا يقل عن ثلث حالات السرطان الشائعة وفقا للخبراء، الذين يشيرون إلى أن السرطان هو السبب الرئيسي الثاني للوفيات في جميع أنحاء العالم.

وقال الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، وهو منظمة غير ربحية دولية رائدة، إن زيادة الكشف المبكر عن السرطان والتحري والتشخيص، يحسن من فرص مرضى السرطان في البقاء على قيد الحياة. وهناك عوامل أخرى قد تكون مفيدة أيضًا، مثل تجنب العادات التي تعتبر من بين أسباب الإصابة بالسرطان. التدخين من بين العوامل الرئيسية المسببة للسرطان والإقلاع عنه يعزز فرص بقاء المرضى المصابين بحوالي 15 نوع مختلف من السرطان. وقالت منظمة الصحة العالمية إن اتباع نظام غذائي سليم وأسلوب حياة صحي يمكن أن يساعد أيضا في منع ثلث حالات السرطان الشائعة على الأقل.

في كفاحها ضد مرض السرطان، يعمل في تركيا 202 مركزا للتشخيص المبكر والمسح الضوئي، بما في ذلك 25 وحدة متنقلة. وتعتبر الإجراءات العلاجية المجانية في هذه المراكز، وعيادات الصحة العامة في كل حي هي في طليعة جهود التشخيص المبكر.

البروفيسور "يافوز أناكاك"، رئيس الجمعية التركية لطب الأورام الإشعاعي، قال إن عواملاً مثل التصنيع السريع والتلوث والتبغ والكحول والتغيير في عادات الاستهلاك، والسمنة، تساهم في ظهور المزيد من حالات السرطان، وأكد على أن الأطباء حالياً يعملون بجد لعلاج المرضى وتقليل هذه العوامل.

وأضاف قائلاٍ: "تتطلب مكافحة السرطان بشكل فعال، جهود مجتمع كامل. وذلك من خلال القيام بمهام شخصية. إذ يمكن للمدرس أن يلزم نفسه بتعليم الطلاب بعض المعلومات الهامة عن السرطان. ويمكن للمدخن أن يكون لديه قراراً بالاقلاع عن التدخين في أقرب وقت ممكن. ويمكن للأم أن تعاهد نفسها على إطعام أولادها الأغذية الصحية فقط، وهكذا".

وأشار إلى أهمية التشخيص المبكر واكتشاف المرض قبل انتشاره قائلاً: "يمكن للتشخيص المبكر والعلاج المناسب أن يعالجا ما يصل إلى 70 في المائة من حالات السرطان. الطب متقدم بما يكفي ليكون أكثر نجاحاً في علاج السرطان، ولكننا نحتاج إلى إرادة المرضى أيضاً. يجب ألا يتخلوا عن هذه المعركة ويجب أن يكونوا حازمين للتغلب على المرض".

وقال البروفيسور "تيزر كوتلوك"، الرئيس السابق للجمعية التركية لطب الأورام الإشعاعي، إن تركيا أحرزت تقدمًا كبيرًا في مكافحة السرطان، لكن لا يزال هناك الكثير مما يمكن عمله". وفي معرض حديثه في اسطنبول بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، قال "كوتلوك" إن توقعات منظمة الصحة العالمية لعام 2040 أظهرت أنه سيكون هناك 30 مليون حالة سرطان على مستوى العالم.

وقال "كوتلوك" مشيرا إلى خطر التدخين: "إن نسبة 22 في المئة من وفيات السرطان في أنحاء العالم مرتبطة باستخدام التبغ. إذ أن 70 في المئة منها بسبب سرطان الرئة الناتج عن تعاطي التبغ". وقال: "سيكون لدينا خسائر كبيرة طالما أننا لا نستطيع الحد من استهلاك التبغ. نحن بحاجة أيضا إلى تغيير في عادات الأكل، وتعزيز المزيد من النشاط البدني لتجنب أنواع السرطانات الأخرى".