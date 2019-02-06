رئيس الوزراء اليوناني يزور متحف آيا صوفيا في إسطنبول



أجرى رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، والوفد المرافق له، جولة في متحف آيا صوفيا التاريخي بمدينة إسطنبول التركية.

جولة تسيبراس في متحق آيا صوفيا تأتي في إطار زيارته الرسمية إلى تركيا تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.

ورافق تسيبراس في جولته بالمتحف من الجانب التركي، الناطق باسم الرئاسة إبراهيم قالن ومدير مؤسسة الثقافة والسياحة في إسطنبول جوشقون يلماز.

وعقب الانتهاء من جولته في متحف آيا صوفيا، سيجري تسيبراس زيارة إلى مدرسة الرهبان في جزيرة هيبلي أدا.

وأمس بدأ رئيس الوزراء اليوناني زيارته الرسمية إلى تركيا، استهلها بلقاء مع الرئيس أردوغان ونائبه فؤاد أوقطاي في العاصمة أنقرة.