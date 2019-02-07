المقررة الأممية: السعودية قوضَت جهود تركيا بالتحقيق في مقتل خاشقجي

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون القتل خارج نطاق القضاء، أغنيس كالمار، إن الحكومة السعودية قوضَت بشدة جهود تركيا للتحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في بيان، نشره موقع مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، مساء الخميس، استعرضت فيه النتائج الأولية لتحقيقها في قضية خاشقجي.

وذكر البيان أن الأدلة التي جمعها فريق تحقيقها في تركيا "تظهر أن خاشقجي وقع ضحية قتل وحشي متعمد تم التخطيط له وارتكابه من قبل مسؤولين سعوديين".

وأضاف أنه لم يتم منح المحققين الأتراك الوقت الكافي والامكانات اللازمة لإجراء فحص وبحث مهني وفعال لمسرح الجريمة وفقًا للمعايير الدولية للتحقيق.

كما أعربت المقررة الأممية في البيان، عن شكرها لحكومة أنقرة على الدعم الذي قدمته لها أثناء زيارتها إلى تركيا للتحقيق في قضية خاشقجي.