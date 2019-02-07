تركيا توزع معدات رياضية على مدارس عفرين

وزعت مديرية الشباب والرياضة في ولاية هطاي، الخميس، معدات رياضية على المدارس الموجودة في مدينة عفرين، شمالي سوريا، التي حررها الجيش التركي من الإرهابيين، عبر عملية غصن الزيتون.

وتضمنت المعدات الموزعة، محافظ، وأحذية، وألبسة رياضية، في مجالات كرة القدم، وكرة السلة، وكرة الطائرة.

ونظمت المديرية خلال حفل التوزيع، مسابقات رياضية شارك فيها تلاميذ من هذه المدارس، كما أطلقت دورات تدريبية لكرة القدم وكرة السلة.

وتستمر السلطات التركية في بناء مراكز رياضية بالمدينة، فيما أتمت إنشاء ملعبين رياضيين في وقت سابق.

وفي 24 مارس / آذار الماضي، تمكنت القوات التركية وقوات الجيش السوري الحر في عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، بعد 64 يوما من انطلاقها.