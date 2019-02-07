تركيا.. مطار صبيحة غوكتشن الـ12 أوروبيا في 2018

أفاد مطار صبيحة غوكتشن التركي، أنه احتل المرتبة الـ 12 على مستوى المطارات الأوروبية، من ناحية عدد الركاب المسافرين في 2018.

وقال المطار في بيان، إنه استقبل 34 مليونا و58 ألفا و917 راكبا خلال العام الماضي، ليحقق المركز الـ12 أوروبيا، والـ2 محليا، حسب المجلس الدولي للمطارات ACI.

وتقدم مطار صبيحة غوكتشن في 2018، مرتبتين اثنتين على قائمة أكثر المطارات الأوروبية استقبالا للركاب، بالمقارنة مع 2017 حين احتل المرتبة الـ14.

وتشهد تركيا كل عام، منافسة بين مطارات صبيحة غوكتشن وأنطاليا الدوليين، للحصول على المرتبة الثانية خلف مطار أتاتورك الدولي، الذي يعد ضمن أكبر خمسة مطارات في أوروبا.

وتضم إسطنبول حاليا 3 مطارات دولية، اثنين منهما "أتاتورك" و "إسطنبول" في الشطر الأوروبي، و"صبيحة غوكتشن " في الآسيوي.

وحققت المطارات الثلاثة، رقما قياسيا بتجاوز عدد المسافرين 100 مليون خلال 2018، ولأول مرة في تاريخها.