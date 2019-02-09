أردوغان: الأسلحة الغربية متوفرة بحوزة جميع المنظمات الإرهابية التي تسفك دماء المسلمين

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الأسلحة الغربية متوفرة لدى جميع التنظيمات الإرهابية، مشدداً على أهمية الصناعات الدفاعية التركية في مواجهة سياسة الابتزاز الغربية.

وقال أردوغان في حفل إطلاق سفينة الاختبار والتدريب التركيةUfuk A-591: "الأسلحة الغربية متوفرة بحوزة جميع المنظمات الإرهابية التي تسفك دماء المسلمين بدءا من "داعش" ووصولًا إلى "بي كا كا" و"القاعدة" و"الشباب".

وأضاف الرئيس التركي: "الأطراف التي تقدم السلاح إلى الإرهابيين الأكثر دموية في العالم، تضع شتى أنواع العراقيل عندما يتعلق الأمر بتركيا".

وتابع: "نرى قنابل حلفائنا في أيدي "ي ب ك/ بي كا كا" الذي يمارس تطهيرا عرقيا شمالي سوريا"، وواصل بالقول: "عند بروز أدنى خلاف مع حلفائنا يلوحون بوقف صفقات الأسلحة".

وقال: "بي كا كا تتعرض لأكبر هزيمة في تاريخها جراء اعتمادنا على قدراتنا الذاتية في محاربة الإرهاب".