أردوغان يتفقد موقع المبنى المنهار بإسطنبول ويطمئن على المصابين

تفقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، موقع المبنى المنهار في الشطر الآسيوي من مدينة إسطنبول، الذي أسفر عن وقوع عددا من الضحايا.

ورافق أردوغان في زيارته التفقدية لموقع الحادث، وزراء الداخلية: سليمان صويلو، والبيئة والتخطيط العمراني: مراد قوروم، والصحة: فخر الدين قوجا، ووالي إسطنبول: علي يرلي قايا، وعددا من المسؤولين.

واطّلع أردوغان على معلومات من الوزراء عن الوضع الصحي للمصابين، وعن أعمال رفع الأنقاض، والأضرار التي خلفها الانهيار على المباني المجاورة.

وفي تصريحات للصحفيين من موقع الحادث الذي وقع الأربعاء المنصرم، أشار أردوغان إلى مواصلة فرق البحث والإنقاذ أعمالها في المنطقة.

وقال: "سأزور المصابين في المستشفى، وعقب ذلك سأشارك في مراسم دفن الضحايا".

وعقب ذلك توجه الرئيس برفقة المسؤولين إلى مستشفى "الدكتور لطفي للتعليم والأبحاث" الذي يرقد فيه المصابين.

وأطمأن أردوغان على الوضع الصحي للمصابين واطلع على معلومات عن وضعهم الصحي.

وفي وقت سابق السبت، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ارتفاع عدد ضحايا انهيار المبنى في اسطنبول، إلى 17 شخصا.

ولفت قوجة إلى وجود 13 مصابا حاليا، بينهم 7 يرقدون في العناية المشددة، اثنان منهم في حالة حرجة جدا.