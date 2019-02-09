ارتفاع ضحايا انهيار مبنى في إسطنبول إلى 17

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى في اسطنبول، إلى 17 شخصا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، السبت، عقب تفقده جرحى الحادث الذي وقع الأربعاء المنصرم.

ولفت إلى وجود 13 مصابا حاليا، بينهم 7 يرقدون في العناية المشددة، اثنان منهم في حالة حرجة جدا.

كما أشار إلى مغادرة مصاب المشفى بعد تلقي العلاج.

وفجر السبت أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، ارتفاع ضحايا انهيار المبنى إلى 16 قتيلا.

وأشار أن فرق الإغاثة تمكنت من إنقاذ 14 جريحًا من تحت الأنقاض.

ومساء الأربعاء انهار مبنى مؤلف من 8 طوابق في منطقة قارطال بالشق الآسيوي من إسطنبول.

وتواصل فرق البحث والإنقاذ البحث أعمالها في المنطقة، فيما أطلقت نيابة إسطنبول العامة تحقيقا حول أسباب انهيار المبنى.