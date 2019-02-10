تركيا.. توقيف 6 مشتبهين بصلتهم مع "داعش" في إسطنبول

أوقفت قوات الأمن التركية السبت، 6 مشتبهين بالصلة مع تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة إسطنبول.

وبحسب مصادر أمنية، شنّت وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول، 7 عمليات متزامنة على 9 عناوين في المدينة، بهدف توقيف مشتبهين على صلة بتنظيم داعش.

وأوقف الأمن خلال العمليات 6 أشخاص بينهم زوجة القيادي الشيشاني "إسلام جانيبيكوف" الذي قتل في عملية اغتيال.

وبعد التحقق من هويات المشتبهين في مديرية أمن إسطنبول، نقلوا إلى مديرية الهجرة في المدينة من أجل ترحيل إلى بلدانهم.

وبينما تم إطلاق سراح زوجة جانيبيكوف، لم ترَ السلطات التركية ضرورة في التحقيق مع أطفال جانيبيكوف لصغر سنّهم.

تجدر الإشارة أنّ إسلام جانيبيكوف قتل في 9 نوفمبر/ تشرين الثانير 2009 بثلاث رصاصات في الرأس في أحد أحياء الشطر الآسيوي من إسطنبول.