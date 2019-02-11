تركيا تشارك في معرض "ليما" للملاحة البحرية والجوية بماليزيا

تشارك تركيا في معرض "ليما 2019" الدولي للملاحة البحرية والجوية في ماليزيا.

وقال وزير الدفاع الماليزي محمد سابو، الاثنين، في تصريح صحفي، إن 31 بلدا بينها تركيا تشارك في معرض "ليما 2019" الذي يقام بين 26 و30 مارس/آذار المقبل في جزيرة لنكاوي.

وأوضح "سابو" أنه إلى جانب تركيا يشارك في المعرض، كل من الصين وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا وروسيا وأستراليا، معربا عن توقعه بارتفاع عدد الدول المشاركة في المعرض.

وأشار الوزير الماليزي إلى أهمية مشاركة تركيا في المعرض الدولي، مضيفا أن 12 بلدا من البلدان المشاركة ستفتح أجنحة خاصة لمنتجاتها.

وقال إن "تركيا المعروفة في قطاع الصناعات الدفاعية ستحظى بأكبر مساحة في المعرض بـ730 مترا مربعا".

وبيّن أن 34 شركة في مجالي الدفاع والتجارة ستشارك في المعرض.

ويقام معرض "ليما" مرة كل سنتين منذ عام 1991.