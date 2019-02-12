أردوغان يعزي في شهداء حادث المروحية العسكرية التركية

نشر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رسالة عزاء في الجنود الأتراك الذين استشهدوا في حادث المروحية العسكرية التي سقطت الاثنين، بمدينة إسطنبول.

الرسالة نشرها الرئيس أردوغان، في وقت متأخر الاثنين، على حسابيه الشخصيين بموقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر".

وأعرب أردوغان في رسالته عن عميق حزنه وأسفه لاستشهاد 4 من الجنود الأتراك في الحادث، مضيفًا "نعيش مع شعبنا ألم فقد الضحايا".

وتابع قائلا "نتضرع إلى الله تعالى أن يرحم شهداءنا، ونتقدم بتعازينا لأسرهم، وللقوات المسلحة التركية، ولشعبنا العزيز، ونسأل الله أن يمدهم بالصبر والسلوان".

والاثنين، أعلن والي إسطنبول علي يرلي قايا، استشهاد 4 عسكريين في حادث سقوط مروحية كانت تقلهم بمنطقة تشكمه كوي بالشق الآسيوي من المدينة.

وأوضح الوالي أن المروحية تابعة لطيران القوات البرية التركية، وسقطت في تمام الساعة 18.51 بالتوقيت المحلي (15.51 غرينتش).

وفيما أشار الوالي إلى أن أسباب سقوط المروحية لم تحدد بعد، أعلنت وزارة الدفاع التركية فتح تحقيق حول الحادث.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إن المروحية من طراز "UH-1"، تابعة لطيران القوات البرية، وسقطت لسبب لم يتسن تحديده بعد.