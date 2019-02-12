تمثال للنجم الصيني العالمي "جاكي شان" في معرض الشمع بإسطنبول

بدأ متحف الشمع العالمي الشهير "مدام توسو" (Madame Tussauds) في إسطنبول، الثلاثاء، بعرض تمثال النجم الصيني العالمي، جاكي شان.

وأوضحت سراب سونر مديرة المتحف باسطنبول للأناضول، أن النجم العالمي جاكي شان، أحد أهم الشخصيات العالمية المحبوبة، حيث يشتهر بأفلامه ولاسيما أسلوبه في القتال والحركات البهلوانية التي يقوم بها.

وأضافت سونر، أن المتحف قرر إحضار تمثال شان بناء على الطلبات المتزايدة من الزوار، حيث إن تمثاله يعرض في متحف هونغ كونغ، ومتحف ماليزيا.

ويعتبر المتحف من المعالم السياحية الهامة في تركيا، حيث يقصده الأتراك والسياح على حد سواء، للتجول بداخله ومشاهدة مجسمات المشاهير المصنوعة من الشمع، والأقرب للحقيقة.

ويتضمن المتحف مجسمات لشخصيات تاريخية ومعاصرة في شتى المجالات، كالفن والرياضة والشعر والسياسة.

وقد تم افتتاحه في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016، من قبل سلسلة متاحف الشمع العالمية الشهيرة "مدام توسو"، التي تعد من أشهر متاحف الشمع في العالم.

ويعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1761، ويوجد مقره الرئيسي في لندن، وله العديد من الفروع في عدة دول حول العالم.