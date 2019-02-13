الجيش التركي يستعرض قوته باثنتين من أكبر المناورات في تاريخه

تستعد القوات المسلحة التركية لإظهار مدى قوتها وجاهزيتها البحرية والجوية والبرية من خلال اثنتين من أكبر المناورات في تاريخ الجمهورية.

وأفادت مصادر عسكرية تركية أن المناورات الأولى هي "الشتاء-2019 المشتركة"، وقد انطلقت في 4 فبراير/ شباط الحالي وتستمر حتى 22 الشهر ذاته، تليها مناورات "الوطن الأزرق" التي ستنطلق في 27 فبراير.

وأشارت المصادر إلى مشاركة 8 دول في مناورات "الشتاء-2019 المشتركة" إضافة إلى 7 دول بصفة "مراقب".

وذكرت أن 251 عنصرا سيشاركون في المناورات من الدول الـ 15، وأبرزها بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، أذربيجان، البوسنة والهرسك وقطر.

وتهدف المناورات إلى النظر في ضمان التعاون والتنسيق، وجاهزية القدرة على التحرك في الثلوج الغزيرة والبرد القارس، إضافة إلى تطوير تزامن الإطلاق والمناورة، وإدارة أنظمة التحكم والقيادة في ظروف الشتاء.

وعقب انتهاء مناورات الشتاء-2019 المشتركة، يجري عناصر القوات المسلحة التركية مناورات "الوطن الأزرق" لإظهار القدرات العسكرية للقوات البحرية.

المناورات هي الأضخم حتى الآن للبحرية التركية منذ تأسيس الجمهورية، وستمتد بين 27 فبراير/ شباط و8 مارس/ آذار المقبل.

وتشارك في المناورات سفن حربية وداعمة، ومركبات بحرية-جوية، وقيادة خفر السواحل وعناصر كوماندوز بحرية، إضافة إلى عناصر من القوات الجوية.

وتشهد المناورات التي ستجرى في مناطق البحر الأسود وإيجه والمتوسط بشكل متزامن، استخدام أسلحة وأنظمة جديدة ضمن ملاك قيادة القوات البحرية.

وتهدف إلى تحسين قواعد العمل المشترك مع قيادات القوات الأخرى، ورفع مستوى الجاهزية الحربية للعناصر المشاركة فيها.