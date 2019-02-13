تركيا تتفوق على الاتحاد الأوروبي بنسبة العالمات والمهندسات الإناث

وصلت نسبة النساء العالمات في تركيا إلى مستوى يفوق ما وصلت إليه نظيراتهن في أوروبا، وفقاً للبيانات الجديدة الصادرة عن المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي.

وذكرت البيانات أن النساء العاملات في مجالات البحث والتكنولوجيا والصحة والهندسة والبحث والتطوير، وصلت نسبتهن إلى 45 في المائة في تركيا، مقابل 41 في المائة من العاملات في المجالات ذاتها في أوروبا.

وتتمتع تركيا بسجل أفضل من معظم دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، من حيث النسبة المئوية للنساء العاملات في مجالات علمية عديدة، وفق بيانات حديثة نشرها معهد الإحصاء الأوروبي "يوروستات".

بينما سجلت خمس دول فقط أعضاء في الاتحاد الأوروبي، نسبة أغلبية من النساء بين العلماء والمهندسين، هي: ليتوانيا بنسبة 57٪، وبلغاريا ولاتفيا 53٪، والبرتغال 51٪، والدنمارك بأكثر من 50٪.

أما النساء في هنغاريا ولوكسمبورغ فقد حققن نسبة أقل من ثلث العلماء والمهندسين حيث حصلن على 25 في المائة، و29 في المائة في فنلندا، وفي ألمانيا وصلن إلى نسبة 33 في المائة.

وتعليقاً على التقرير، قالت رئيسة رابطة النساء الأوروبيات "غولسون ساغلامر" لصحيفة حرييت إن تركيا، منذ تأسيس الجمهورية، أولت اهتماما خاصا لمشاركة المرأة في مجالات العلوم والهندسة، مما أهلها لبلوغ موقعها اليوم.

وحذرت "ساغلامر" تركيا أن تتراخى أو تتباطأ في تطوير إنجازاتها قائلةً:

"إن أوروبا على دراية بالعجز، وتحاول أن تقلصه بحوافز كبيرة. ويجب على تركيا أن تعمل على زيادة نسبة الباحثات والمهندسات الإناث. وفيما تتخذ الدول الأوروبية خطوات كبيرة لسد الفجوة، يجب على تركيا ألا تراوح في مكانها".

كما أشارت "ساغلامر" إلى أن نسبة النساء في مناصب صنع القرار لا تزال منخفضة.