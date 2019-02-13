نظام التوصيل بالدرون يتصدر أولوية أجندة مؤسسة البريد لعام 2019

يعمل البريد الحكومي التركي "بي تي تي" على إطلاق نظام توصيل بواسطة الطائرات بدون طيار في غضون عام 2019، وهي خطوة سباقة في طريقها لتصبح علامة تجارية عالمية مع تطبيق الطائرات بدون طيار لنقل البضائع.

وقال المدير العام لمؤسسة البريد التركية "كنان بوزجيك": "نأمل في أن تبدأ شحنات التوصيل بالطائرات بدون طيار هذا العام". وقال لوكالة الأناضول إن مؤسسة البريد تمر بتحول نموذجي في تقديم الخدمات. حيث أطلقت أيضا مشروعا لإنشاء شبكة من علب البريد الآلية والآلات التي تحزم الطرود وكلها تهدف إلى توفير المرونة في عملية التسليم.

وأشار أن العملاء سيتمكنون ببساطة من إدخال رمز الوصول لفتح علب البريد في المحطات الخاصة بخدمة التوصيل بالطائرات من دون طيار والتي تسمى "كارغوميت".

وقال "بوزجيك" إن عددا من هذه المحطات أقيمت في العاصمة انقرة مع توقع وجود المزيد منها في إسطنبول وازمير.

وقد تم عرض طائرة بدون طيار لنقل البضائع للمرة الأولى في سبتمبر من العام الماضي في معرض "ساها إكسبو" 2018، وهو معرض دفاعي متخصص، أقيم لمدة ثلاثة أيام.

وسيتم استخدام الطائرة بدون طيار التي طورها المهندسون الأتراك بوسائل محلية ووطنية بالكامل، لبلوغ نقاط خاصة على الأغلب، إذ يتعذر الوصول بالطرق العادية بسبب إعاقات النقل المتعلقة بالظروف الجغرافية.

سيتم التحكم بالطائرات بدون طيار التي ستستخدمها مؤسسة البريد، في مركز خاص للتحكم، عبر برنامج خاص دون تدخل بشري. وبعد تحديد العنوان الذي ستسلم البضائع إليه، سيتم إيصال الحزمة إلى النقطة المحددة وفق المهمة المحددة، وستتمكن الطائرات بدون طيار من العودة إلى المنطقة التي أقلعت منه، دون تدخل بشري أيضا.

في الوقت الحالي، تخدِّم مؤسسة البريد جميع أنحاء تركيا بكادر موظفين يضم أكثر من 42000 موظف، وما يقرب من 5000 مكتب، بالاضافة إلى 156 مكتب متنقل، وما يقرب من 3000 نقطة دفع نقدية وأكثر من 9000 سيارة.