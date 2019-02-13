وزيرا الدفاع التركي واليوناني يبحثان "قضايا ذات اهتمام مشترك"

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأربعاء، مع نظيره اليوناني افانغيلوس أبوستولاكيس، مواضيع ذات اهتمام مشترك بين البلدين.

جاء ذلك في لقاء جمع أكار وأبوستولاكيس على هامش اجتماع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ووفق بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اتفق الجانبان على تشكيل مجموعات عمل فنية لمناقشة القضايا بين البلدين، بما فيها التدابير المتعلقة بزيادة الثقة بينهما.

ونهاية يناير/ كانون ثان الماضي، دعا أكار نظيره اليوناني لزيارة العاصمة أنقرة، وذلك في رسالة تهنئة بعثها الوزير التركي إلى أبوستولاكيس بمناسبة توليه حقيبة الدفاع.