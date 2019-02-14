52 سورياً ينتمون لتنظيم داعش في قبضة الأمن التركي

ألقت السلطات التركية القبض على 52 سوريا يشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش خلال عملية أمنية في بورصا، في شمال غرب البلاد، الخميس.

ونفّذت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن بورصا، عملية على 5 نقاط في منطقة "عثمان غازي".

وتأتي العملية في إطار تحقيق تُجريه النيابة العامة الجمهورية في بورصة حول "داعش".

وجرى في إطار العملية توقيف 52 مشتبهًا يحملون الجنسية السورية.

ونقلت فرق الأمن الموقوفين إلى مقر مديرية مكافحة الإرهاب لاتخاذ الإجراءات القانونية.

شهدت تركيا في 2015 و2016 سلسلة من الهجمات سقط فيها قتلى ونُسبت إلى أو تبناها تنظيم داعش الإرهاببي. وقد أدى آخرها إلى سقوط 39 قتيلا معظمهم من الأجانب في ملهى في إسطنبول ليلة رأس السنة في 2017.

وتقوم السلطات باستمرار بتوقيف أشخاص يشتبه بتورطهم في "الإرهاب" من تنظيم داعش وبي كا كا وغولن.

هذا وتستقبل تركيا على أراضيها أكثر من 3,5 ملايين لاجىء سوري فروا من النزاع في بلدهم.