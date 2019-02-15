الدرك التركي يهدي شرطة "الباب" السورية 7 مركبات مرور

أهدت القيادة العامة للدرك التركي، 7 مركبات مرور للمجلس المحلي بمدينة الباب، في ريف محافظة حلب شمالي سوريا.

وطلبت ولاية غازي عنتاب من القيادة العامة للدرك 7 عربات، بغية ضبط حركة المرور بشكل فاعل في المنطقة الآمنة شمالي سوريا، المطهرة من الإرهاب بفضل عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون".

وبعد فترة قصيرة، قامت القيادة العامة للدرك بالاستجابة لطلب الولاية، وسلمت المجلس المحلي في الباب العربات السبع.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات التركية وقوات "الجيش السوري الحر"، في عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، بعد 64 يوما من انطلاقها.

وبفضل عملية "درع الفرات" التي انطلقت في 24 أغسطس / آب 2016، تمكنت القوات المسلحة التركية و"الجيش السوري الحر"، من تطهير مساحة 2055 كم مربعا من أراضي شمالي سوريا، بينها مدينة الباب.