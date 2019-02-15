وزير الدفاع التركي يترأس وفد بلاده بمؤتمر ميونخ للأمن

يترأس وزير الدفاع التركي خلوصي أكار وفد بلاده المشارك بالنسخة الـ55 من مؤتمر ميونخ للأمن.

وانطلقت، اليوم الجمعة أعمال المؤتمر، بمشاركة رؤساء 35 دولة وحكومة، وأكثر من 50 وزير خارجية، و30 وزير دفاع، فضلا عن مسؤولين أمنيين ومدراء شركات عالمية وأكاديميين وممثلي منظمات مجتمع مدني.



وشهدت جلسة الافتتاح إلقاء كلمات افتتاحية من كل من رئيس المؤتمر فولفجانج إيشينجرن، ووزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، ونظيرها البريطاني جافين وليامسون.



من جهته، قال إيشينجرن في كلمته إنّه "لا يمكن الاكتفاء بمجرد الجلوس والانتظار بينما تستمر الصراعات التي طال أمدها في الإضرار بآفاق الشباب والأجيال القادمة في جميع أنحاء العالم".

وأعرب عن أمله في أنّ تشهد النسخة الحالية من المؤتمر "نقاشات هامة حول التحديات الأمنية، بينها الصراعات الإقليمية وسباق التسلح، إضافة إلى قضايا تغير المناخ، والجريمة المنظمة".



كما تشهد النسخة الـ55 من مؤتمر ميونخ للأمن مشاركة واسعة من الولايات المتحدة والصين وتركيا.



وتقام النسخة الحالية من المؤتمر بين 15-17فبراير/ شباط الحالي.



ومن المقرر أن يناقش المؤتمر مستقبل السياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وملفات متعلقة بروسيا وأوكرانيا والشرق الأوسط، والصين، فضلا عن موضوع المناخ.