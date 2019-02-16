أردوغان:  حرية المعتقد والفكر ونمط الحياة مكفولة للجميع في تركيا شريطة احترام حقوق الآخر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حرية المعتقد والفكر ونمط الحياة مكفولة للجميع في البلاد شريطة احترام حقوق الآخر.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السبت، أمام حشد جماهيري بولاية أدرنة شمال غربي تركيا، في إطار استعدادات حزب "العدالة والتنمية" للانتخابات المحلية المرتقبة نهاية مارس/آذار.

وأضاف أردوغان أن "تركيا في عهدنا باتت تتيح لجميع مواطنينا ممارسة حقوقهم وحرياتهم أيًّا كانت أديانهم أو مذاهبهم أو مشاربهم".

وأشار الرئيس التركي إلى لقائه مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، قبل أيام، في أنقرة.

وأوضح أن تسيبراس طالب تركيا بافتتاح مدرسة للرهبان على أراضيها، وبالمقابل طالبت أنقرة بافتتاح مسجد بالعاصمة أثينا.

وأضاف أردوغان أن الجانب اليوناني وعد بافتتاح المسجد؛ دون أن تكون له مئذنة.

وتساءل "لماذا المسجد دون مئذنة؟ هل يجوز بناء كنيسة دون برج للجرس؟! (..) نحن لا نمانع في بناء أبراج الكنائس، والمآذن متممة للمساجد".

ولفت أردوغان أن تسيبراس أكد له أن المعارضة اليونانية تنتقده في يما يتعلق بإعادة افتتاح مسجد "فتحية" في أثينا والذي بني في القرن السابع عشر.