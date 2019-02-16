تركيا وباكستان تنفّذان مناورات بحرية مشتركة قرب سواحل الأخيرة

نفذّت تركيا وباكستان مناورات عسكرية بحرية مشتركة في السواحل الباكستانية، بعنوان "Turgutreis III".

وحسب بيان صادر عن قيادة القوات البحرية بباكستان، السبت، فإن سفينة "TCG Gökçeada" شاركت في المناورات من الجانب التركي.

وأشار البيان إلى مشاركة سفينتي "Alamgir" و"Aslat" وطائرة للدوريات البحرية من الجانب الباكستاني في المناورات.

وأوضح أن "TCG Gökçeada" كانت قد شاركت في مناورات "أمان 2019" التي جرت بمدينة كراتشي الباكستانية الأسبوع الماضي.

ولفت إلى أن المناورات تضمنت لقاءات تكتيكية بين عناصر القوات التركية والباكستانية، إلى جانب تمارين في الموانئ والبحر.

وتهدف المناورات إلى تطوير قدرات القوات التركية والباكستانية في تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة، وفقًا للبيان.

وسبق أن نفّذت البحرية التركية والباكستانية مناورات "Turgutreis I" و "Turgutreis II" في إطار الأنشطة العسكرية المشتركة بين البلدين.