شركة تركية تنتج ملابس واقية من الأشعة الكهرومغناطيسية

تمكنت شركة أنشأتها إدارة دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة التركية، بشراكة مع عدد من الأكاديميين، في ولاية قيصري (وسط)، من إنتاج ملابس واقية من الأشعة الكهرومغناطيسية.

وتضم الملابس الواقية، التي أنتجتها شركة "بونيس" الفنية المحدودة، ملابس للأطفال، والجوارب، والمعاطف، بالإضافة إلى ملابس للنساء الحوامل.

واختبرت الشركة، الملابس التي تصل قدرة تحملها إلى 40 "ديسيبل"، في مختبرات تابعة لمؤسسة تركيا التكنولوجية والعلمية "توبيتاك".

وقال مدير قسم استراتيجية الشركة، مصطفى شالي، إن الشركة تنتج بشكل مشترك مع الأكاديميين في جامعة "أرجيس"، أنواع مختلفة من الملابس الواقية.

وأوضح أن معظم منتجات الشركة حاليا، موجهة إلى الأسواق المحلية.

ولفت "شالي" إلى أن "قيمة صادراتنا إلى ألمانيا بلغت خلال السنة الماضية، 500 ألف ليرة تركية (حوالي 95 ألف دولار)".

وأشار إلى حصول الشركة على جائزة من طرف وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، خلال 2013، جراء إنتاجها لألبسة واقية متنوعة.