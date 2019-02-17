تركيا تختبر بنجاح صاروخاً جديداً متطوراً مضاداً للدبابات

اختبرت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية جيلاَ جديداَ من الصواريخ المضادة للدبابات يحمل اسم "OMTAS".

وجرى الاختبار بولاية قونية وسط البلاد، يوم 13 فبراير/ شباط الجاري، بمشاركة فرق من قيادة القوات البرية التركية.

وتهدف تركيا من خلال الصاروخ الجديد الذي حقق إصابات دقيقة خلال الاختبار، إلى رفع قدرات قواتها المسلحة البرية.

وصاروخ "OMTAS" يعد من الأنظمة الصاروخية الفعالة المضادة للدبابات والمستخدمة ضد جميع التهديدات المدرعة في ساحة المعركة.

كما يتميز الصاروخ الجديد متوسط المدى، بأنه مجهّز بأحدث التكنولوجيات العالية، ويمكن إطلاقه عبر منصات أرضية وأخرى محملة على مدرعات.