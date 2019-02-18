قال السفير التركي في مولدوفا، غورول سوكمنسوَر، الاثنين، إنه اعتبارا من الثلاثاء يمكن لمواطني بلاده دخول الأراضي المولدوفية عبر بطاقات الهوية الشخصية، دون الحاجة إلى جواز سفر.

وأوضح سوكمنسوَر في تصريح للأناضول، أن النظام نفسه سيكون ساريا بالنسبة إلى مواطني مولدوفا حيث سيكون بإمكانهم دخول تركيا ببطاقات الهوية فقط.

ولفت إلى أن الإجراء الجديد يأتي تنفيذا للاتفاق الموقع بين البلدين في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى مولدوفا.

وفي إطار الاتفاق يحق لمواطني البلدين الإقامة 90 يوما خلال 180 دون الحاجة إلى تأشيرة.

وأشار سوكمنسوَر إلى أن الخطوة "ثمرة للعلاقات الودية والشراكة الإستراتيجية الملموسة بين تركيا ومولدوفا".

وبحسب السفير التركي زار تركيا العام الماضي 80 ألف سائح مولدوفي، فيما زار 20 ألف سائح تركي مولدوفا.

وإلى جانب مولدوفا، يستطيع المواطنون الأتراك، من خلال بطاقة الهوية فقط، دخول جورجيا وأوكرانيا وجمهورية شمال قبرص التركية.