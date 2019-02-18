قائد عسكري أمريكي يلتقي أحد أكبر المطلوبين من قيادات "بي كا كا" لتركيا

التقى قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، الجنرال جوزيف فوتيل، أحد أكبر زعماء تنظيم بي كا كا الإرهابي، والمطلوب الأول لتركيا، المدعو فرهاد عبدي شاهين.

وجاء لقاء فوتيل مع الإرهابي الملقب أيضاً بمظلوم كوباني، والذي يتزعم ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية، الامتداد السوري لتنظيم بي كا كا، في قاعدة جوية للجيش الأمريكي في سوريا، وأتبعه بمؤتمر صحفي مع مجموعة صغيرة من الصحفيين.

وخلال اللقاء الذي شمل عدداً من القيادات البارزة لتنظيم ي ب ك الذي يهيمن على قوات سوريا الديمقراطية، وخصص لمناقشة الانسحاب الأمريكي من سوريا، طالب شاهين ببقاء نحو ألف إلى 1500 جندي من قوات التحالف الدولي للمساعدة على مقاتلة داعش، وعبر عن أمله بعدول واشنطن عن خططها للانسحاب الكامل من المنطقة.

وتدرج وزارة الداخلية التركية شاهين، وهو أحد متزعمي ي ب ك الإرهابي، على القائمة الحمراء للمطلوبين للوزارة، ويعرف بصلته القريبة بزعيم بي كا كا المسجون في تركيا عبد الله أوجلان، وكان قد أرسله التنظيم إلى سوريا بعد اندلاع الثورة السورية.

وقال الجنرال الأمريكي جوزيف فوتيل، في رده على مطالب شاهين، إنه ينفذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بسحب القوات الأمريكية من سوريا، مشيراً إلى أن بقاء الولايات المتحدة هناك ليس مطروحاً على الطاولة.

وكان قائد القيادة المركزية الامريكية وصل الأحد إلى العراق في زيارة تهدف لإجراء محادثات مع مسؤولين أميركيين وعراقيين، في خضم القرار الذي اتخذه ترامب لسحب القوات من سوريا إلى العراق، وبالتزامن مع قرب إعلان التحالف الدولي عن القضاء التام على تنظيم "داعش".