الجيش التركي يدمر 6 مواقع لـبي كا كا الإرهابية جنوب شرقي البلاد

دمرت القوات المسلحة التركية، الثلاثاء، 6 مواقع وأوكار تابعة لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

ووفقا لمصادر عسكرية، فإن القوات المسلحة التركية، دمرت 6 مواقع وأوكار للمنظمة الإرهابية في منطقة "بستلر درلر" الجبلية بالولاية، خلال عمليات البحث عن إرهابيين.

وأضافت أنه تم العثور على اسطوانات غاز، وبطاريات، وألبسة وأحذية تابعة للتنظيم الإرهابي، وكميات كبيرة من المعدات الطبية والأغذية.

دأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردًا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.