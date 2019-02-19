"القمر العملاق" يطل على تركيا بمشاهد ساحرة

ظهر "القمر العملاق" في سماء تركيا، مشكلا لوحات فنية ساحرة، حرص المواطنون على تخليدها بعدساتهم.

وسارع العديد من سكان المدن في مختلف أرجاء تركيا، الثلاثاء، لتصوير القمر الذي بدا أكبر وأكثر سطوعا، في سماء العاصمة أنقرة، واسطنبول.

كما استرعت الظاهرة اهتمام الأهالي في ولايات طرابزون المطلة على البحر الأسود، وأنطاليا على البحر المتوسط، ووان شرقي البلاد.

ويضيء أكبر قمر عملاق للعام 2019، سماء الأرض، الثلاثاء، بحسب المتابعين للقمر وحالاته، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام بريطانية.

وحسب صحيفة "ميرور"، فإن "قمر هذه الليلة يكون مكتملا، وسيكون الأكبر لأن مداره الأقرب إلى الأرض، على بُعد 365 ألف و800 كلم".

ويبلغ القمر أقرب نقطة له من الأرض في الساعة 9:06 صباحا بحسب توقيت غرينيتش، بينما يكون أكثر اكتمالا في الساعة 15:53 ت.غ، على الرغم من أنه سيكون مرئيا بعد ظهوره في الساعة 17:11 ت.غ، بحسب المصدر نفسه.

يشار إلى أن القمر العملاق المقبل يوافق 21 مارس/ آذار المقبل، ويطلق عليه اسم "القمر الدافئ المكتمل".