3 جمعيات تركية توزع سلالاً غذائية ومساعدات نقدية في اليمن

وزعت ثلاث جمعيات تركية 5 آلاف سلة غذائية ومساعدات نقدية على 1300 جريح ويتيم في 3 محافظات يمنية.

وقال مستشار وزير الإدارة المحلية اليمني للشؤون الإنسانية، الدكتور محمد السودي، للأناضول، إن وفدا من جمعيات "الرباط" و"ايدر" و"إنفاق" التركية زار اليمن.

وأضاف السودي، وهو مشرف مباشر ومنسق للمشاريع، أن الجمعيات الثلاث نفذت مجموعة مشاريع، تحت إشراف جمعية "الرحمة" التركية، وتنفيذ مؤسسة "البركة" التنموية الخيرية (يمنية أهلية).

وأوضح أن الوفد التركي وزع 5 آلاف سلة غذائية على نازحين، بواقع 500 سلة في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت (شرق)، وثلاثة آلاف سلة بمحافظة مأرب (شرق)، و1500 سلة في محافظة الجوف (شمال).

وزاد بأن الوفد قدم أيضا مساعدات مالية لألف جريح في مأرب، وأكثر من 300 أسرة من الأيتام.

وتنفذ تركيا، عبر هيئات وجمعيات حكومية وأهلية، مشروعات وبرامج إغاثية وتنموية في مختلف المحافظات اليمنية.

وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، جراء حرب مستمرة منذ مارس/آذار 2015، بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين.

ويزيد من تعقيد هذا النزاع أنه له امتدادات إقليمية، إذ يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المتهمين بتلقي دعما إيرانيا.