أردوغان: لن نوقف أنشطة التنقيب عن النفط في شرق المتوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لن توقف أنشطة التنقيب عن النفط في شرق المتوسط، بسبب رفض الجانب القبرصي اليوناني وبعض نواب حزب الشعب الجمهوري التركي لهذه الأنشطة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، اليوم الأربعاء، في العاصمة التركية أنقرة، خلال حفل افتتاح مجموعة من المشاريع الخدمية.

وأضاف أردوغان: من الطبيعي أن ينزعج الروم (القبارصة اليونان) من أنشطتنا في المتوسط، لكن الغريب هو موقف حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض لتلك الأنشطة.

ونوه إلى أن الجمهورية التركية لن تتوانى عن الدفاع عن حقوقها وحقوق أشقائها في الشمال القبرصي (جمهورية شمال قبرص التركية) في موارد الطاقة، كرمى لعيون بعض المعارضين من نواب حزب الشعب الجمهوري.

وشدد أردوغان على أن 31 مارس/ آذار المقبل (موعد الانتخابات المحلية في تركيا)، سيكون اليوم الذي يصوت فيه المواطن التركي لصالح "بقاء الدولة ومنعتها"، وأن هذا اليوم سيكون بمثابة ضربة قاسمة لمشاريع إرهابية مثل تنظيم "داعش" ومنظمة "بي كا كا".