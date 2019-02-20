الخطوط الجوية التركية تصل إلى 80% من سكان العالم

قال المدير العام لشركة الخطوط الجوية التركية، بلال إكشي، إن رحلات الشركة تصل إلى حوالي 80 بالمئة من سكان العالم.

جاء ذلك في كلمة بمؤتمر في كلية السياحة بجامعة "إرجياس"، بولاية قيصري، وسط تركيا، الأربعاء،

وأشار إكشي أن رحلات الخطوط الجوية التركية، تصل إلى 306 مدن في 124 دولة، وإلى حوالي 80 بالمئة من سكان العالم.

وأوضح أن الخطوط الجوية التركية، تصل إلى عدد من دول العالم أكثر من أي شركة طيران أخرى.

وأضاف أنها أكثر شركة طيران من حيث عدد الدول الإفريقية التي تصل إليها رحلاتها، حيث أصبحت تركيا نقطة الوصل بين إفريقيا والعالم.

ولفت إكشي إلى أن 50 بالمائة من رحلات الخطوط الجوية التركية تتوجه إلى أوروبا.

وبيّن أن تركيا تحتل موقعا استراتيجيا فيما يتعلق بمجال الطيران، حيث تضم المنطقة القريبة منها التي يمكن الوصول إليها خلال 5 ساعات طيران 38 دولة.