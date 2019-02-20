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هزة أرضية في تشناق قلعة التركية شعر بها سكان إسطنبول

ديلي صباح
إسطنبول
هزة أرضية في تشناق قلعة التركية شعر بها سكان إسطنبول

تعرضت منطقة مرمرة، شمال غربي تركيا، لهزة أرضية بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر.

وأضاف مركز قنديللي لمراقبة الزلازل في جامعة البوسفور، في بيان، الأربعاء، أن قوة الهزة بلغت 5.3 درجات.

وأضاف أن سكان ولايات إسطنبول وبورصة وباليكسير وتشناق قلعة وأدرنة والمناطق المحيطة شعروا بالهزة.

من جهتها، قالت وكالة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، في بيان، أن قوة الزلزال بلغت 5.0 درجات في منطقة أيواجق بولاية تشناق قلعة (شمال غرب).

وأضاف البيان، أن مركز الهزة كان تحت منطقة أيواجق، وعلى عمق 5.10 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

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