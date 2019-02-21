صادرت قوات الأمن التركية الثلاثاء الماضي، مجسماً كروياً نحاسياً من العصر العثماني، يحمل أشكالاً ورموزاً من التراث الفارسي والشاماني، في عملية مكافحة تهريب في العاصمة التركية أنقرة.

وتمت مصادرة مجسم كروي يمثل "القبة السماوية" مع 28 قطعة نقدية، في عملية مشتركة أجرتها وحدة مكافحة التهريب التابعة لشرطة أنقرة ومكتب المدعي العام في أنقرة، وذلك عندما كان أحدهم يحاول بيع القطع الأثرية مقابل 1 مليون دولار.

وقال خبراء في متحف الأعراق البشرية إن المجسم الكروي كان يستخدم على الأرجح للتنبؤات والتكهنات بأحداث المستقبل، وقد ترجمت بعض الكتابات العربية الموجودة على الكرة على النحو التالي: "في اتساع البحار، تأتي السفن للإغاثة والإنقاذ، بينما الميزة الحقيقية هي للهواء، بفضله تعالى تجري السفن فوق الماء لأداء وظائف قيمة فله الحمد كثيراً".

يذكر أن الكرة النحاسية التي عُثر عليها صنعت في العهد العثماني وهي تحمل رموزاً شامانية، إلى جانب صور بشرية وحيوانية وأشكال فلكية وحروف عربية وأخرى فارسية.

وقد اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد المشتبه به، بموجب قانون حماية التراث الثقافي والطبيعي، وتم تسليم مجسم "القبة السماوية" إلى مديرية متحف أنقرة للأعراق البشرية، لإجراء مزيد من الفحوصات.