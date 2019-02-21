تشاووش أوغلو: تعزيز علاقاتنا مع روسيا يصب في مصلحتنا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، إن تعزيز العلاقات بين أنقرة وموسكو يصب في مصلحة بلاده.

وأوضح تشاووش أوغلو في اجتماع لرجال الأعمال بولاية آيدن غربي تركيا، أن الغاز الطبيعي المستورد من روسيا يغطي 50 بالمئة من احتياجات تركيا من هذه المادة.

وانتقد تشاووش أوغلو ازدواجية المعايير التي تتبعها الدول الغربية حيال تعامل تركيا مع روسيا.

وقال في هذا السياق: "بعض الدول الأوروبية تستورد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي من روسيا، وقد تصل تلك الكميات إلى 80 بالمئة من احتياجات تلك الدول، ورغم ذلك ينتقدون تركيا لتعاملها مع روسيا".

وتابع قائلاً: "أغلب الدول الأعضاء في الناتو تتعامل مع روسيا، ثم ينتقدون تعامل تركيا مع موسكو، فعلى سبيل المثال ألمانيا تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، ولهذا فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمارس ضغوطا على هذا البلد".

واكد تشاووش أوغلو أن تركيا تعد واحدة من أهم الدول القادرة على إدارة الأزمات، مشيرا أن المساعي التركية أوقفت مقتل الآلاف في سوريا.

وعن تنقيب بلاده عن النفط والغاز الطبيعي في البحر المتوسط، صرح تشاووش أوغلو أن تركيا ستبدأ خلال الفترة القادمة، عمليات التنقيب في محيط جزيرة قبرص عبر سفينتين.

وتطرق إلى علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أهمية تحديث اتفاق الاتحاد الجمركي بين الطرفين، ورفع تأشيرات الدخول بغية انتعاش التجارة بين الجانبين.

وأشار إلى استمرار اتفاق إعادة القبول المبرم بين أنقرة وبروكسل عام 2016، رغم كافة الصعوبات.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى ثلاث اتفاقيات مرتبطة ببعضها البعض مع الاتحاد حول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.

والتزمت أنقرة بما يتوجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين في حين لا يزال الاتحاد الأوروبي لم يقم بما يتوجب عليه بخصوص إلغاء التأشيرة.