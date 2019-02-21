طائرة "بيرقدار تي بي 2" التركية تتألق في مناورات "الشتاء 2019"

نالت طائرة "بيرقدار تي بي 2" المسيرة المسلحة، التركية الصنع إعجاب الوفود العسكرية الأجنبية خلال مناورات "الشتاء-2019 المشتركة" التي تجري في ولاية قارص شرقي تركيا.

وأصابت الطائرة الأهداف المحددة بشكل دقيق، من مسافة 5 كلم ومن ارتفاع 18 ألف قدم، وفي ظل ظروف جوية قاسية حيث كانت درجات الحرارة 17 درجة تحت الصفر.

وتم استخدام صاروخ محلي الصنع من طراز "MAM-L" المصنوع من جانب شركة روكيتسان التركية.

وذكرت مصادر للأناضول، أن إتمام طائرة بيرقدار تي بي 2 مهامها بنجاح في ظل ظروف الطقس القاسية، دون حدوث أي مشاكل فنية، نال إعجاب الوفود العسكرية الأجنبية المشاركة في المناروات.

ويمكن لطائرة "بيرقدار تي بي 2" التحليق حتى ارتفاع 20 ألف قدم، وحمل أوزان تصل 150 كلغم، والطيران 24 ساعة متواصلة، كما تتمتع بميزة الاستطلاع الليلي وإمكانية إجراء مهام المراقبة والاستكشاف والتدمير الآني للأهداف.

يشار أن تركيا إحدى 6 دول فقط في العالم لديها القدرة على إنتاج طائرات دون طيار مسلحة ومزودة بقنابل ذكية وأنظمة إلكترونية متطورة.

وانطلقت مناورات "الشتاء-2019 المشتركة"، في 4 فبراير/ شباط الحالي وتستمر حتى 22 الشهر ذاته (غدا الخميس)، بمشاركة 8 دول، إضافة إلى 7 دول بصفة "مراقب".

ومن بين الدول الـ 15 بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، أذربيجان، البوسنة والهرسك وقطر.

وبلغ عدد العسكريين المشاركين في المناورات ألفا و446 عسكريا، بينما بلغ عدد الآليات 545، واستخدم في المناورات 790 سلاحا.