مجلس العشائر والقبائل السورية يدعو تركيا والحر لتنفيذ عملية شرق الفرات

اختار "مجلس القبائل والعشائر السورية"، الخميس، أعضاء مجلس إدارته، في اجتماع بمدينة أعزاز الواقعة تحت سيطرة المعارضة شمالي البلاد.

وتم خلال الاجتماع اختيار مجلس إداري من 50 عضوًا بينهم ممثلون عن العرب والتركمان والأكراد والسريان.

وفي تصريح له، أكد رئيس الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة عبد الرحمن مصطفى، المشارك في الاجتماع، أنهم دعموا وحدة الشعب السوري.

وأشار إلى وجود تطورات سياسية هامة شرقي الفرات، قائلًا: "علينا أن نكون مستعدين لمواجهة ذلك، واليوم سمعنا خبرًا سارًا بانضمام المزيد من العشائر للمجلس هذا".

وأوضح بيان صادر عن المجلس عقب الاجتماع الذي حضره زعماء القبائل والعشائر وقادة رأي، أن المشاركين يؤكدون التزامهم بأسس الثورة السورية، وتعهداتهم تجاه الشعب من أجل إسقاط النظام.

وأضاف: "جدد المشاركون موقفهم الثابت، ضد التغيير الديموغرافي، وإخراج كافة العناصرالإرهابية والميليشيات الطائفية والقوى الأجنبية المعادية للشعب السوري من البلاد".

ودعا المشاركون كافة القبائل والعشائر في سوريا إلى التوحد تحت مظلة المجلس، بحسب البيان.

وأشار البيان أن المشاركين وجهوا دعوتهم خصيصًا لمنتسبي القبائل والعشائر شرقي الفرات الذين يعانون ظروفًا سيئة تحت سيطرة عدو مشترك هو التنظيمين الإرهابيين الانفصاليين "بي كا كا"، و"ب ي د".

وشدد البيان أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي يهدف إلى احتلال الأراضي السورية وتقسيمها.

وبهذا الخصوص، جدد المجلس دعوته للجيش السوري الحر والحكومة التركية وجيشها من أجل تنفيذ عملية شرقي الفرات، وفقًا للبيان.

وأوصى البيان أعضاء المجلس بالتواصل مع ممثلي القبائل والعشائر شرقي الفرات.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، انضوت 150 قبيلة وعشيرة تحت مظلة مجلس القبائل والعشائر السورية المعارضة، خلال مؤتمر عام عقد في مدينة أعزاز.

وأعربت القبائل والعشائر خلال المؤتمر عن دعمها للعملية التركية المرتقبة ضد منظمة "ي ب ك ـ بي كا كا" الإرهابية شرق الفرات.

وشارك في المؤتمر ألف شخص، بينهم 400 من الهيئة العامة للمجلس، يمثلون العشائر العربية والتركمانية والكردية والسريانية في مختلف أنحاء سوريا.