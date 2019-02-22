المبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان يلتقي نظيره الروسي بأنقرة

التقى المبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان، زلماي خليل زاد، الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زامير كابولوف، في أنقرة.

وجرى اللقاء بين خليل زاد وكابولوف المعني بملف أفغانستان، في مقر السفارة الروسية بأنقرة الجمعة.

وحضر اللقاء المغلق الذي استغرق نحو ساعة و15 دقيقة، السفير الروسي لدى أنقرة أليكسي يرخوف، وعدد من المعنيين من كلا الجانبين.

ويدور صراع في أفغانستان بين حركة طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى، ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا من المدنيين.

وفي 2001، قادت واشنطن قوات دولية أسقطت نظام حكم طالبان، بتهمة إيوائه تنظيم "القاعدة" الإرهابي.

وتصر طالبان على خروج القوات الأمريكية من أفغانستان كشرط أساسي للتوصل إلى سلام مع الحكومة الأفغانية.