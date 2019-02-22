تراجع المهاجرين العابرين من تركيا لجزر اليونان إلى العشرات يوميا

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى أنقرة، كريستيان برغر، إن أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون من تركيا إلى الجزر اليونانية انخفض من عدة آلاف إلى نحو 50- 60 شخصا يوميا.

جاء ذلك في محاضرة ألقاها حول العلاقلات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، الجمعة، في جامعة البحر الأبيض المتوسط بولاية أنطاليا.

وثمن برغر الاتفاقية المبرمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية.

وأشار السفير إلى تراجع أعداد المهاجرين الواصلين إلى جزر اليونان انطلاقا من تركيا، إلى حد كبير.

كما رأى أن الأهم من ذلك هو تراجع أعداد الذين يموتون غرقا في بحر إيجة.

وأوضح أن عدد الذين لقوا مصرعهم في إيجة بلغ نحو ألفين في عامي 2015-2016، بينما لم يتم تسجيل سوى حالة أو حالتين، هذا العام.

كما أشاد السفير بجهود تركيا، في الحيلولة دون وصول الإرهابيين إلى الاتحاد الأوروبي عبر أراضيها.

وأعرب برغر عن تقديره لاستضافة تركيا لنحو 3.5 مليون سوري فروا من بلادهم لانقاذ أرواحهم، منذ 2011.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر.