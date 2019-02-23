أكار: الأمريكيون وافقوا على إتمام "خارطة طريق منبج"

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، موافقة الجانب الأمريكي على منع التأخير في "خارطة الطريق" المتعلقة بمدينة منبج السورية، واستكمالها في أقرب وقت.

جاء ذلك في تصريح للأناضول، السبت، حول مباحثاته مع وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، في واشنطن، الجمعة.

وقال أكار إن الأمريكيين "وافقوا على عدم تأخير خارطة طريق منبج، واستكمالها في أقرب وقت، وقالوا إنهم سيدرسون هذا الأمر".

وأشار وزير الدفاع التركي أنه أكّد خلال مباحثاته، على مسألة عدم ترك فراغ في السلطة أثناء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

فيما أكّد أن الجانب التركي طرح مسألة تسليم زعيم منظمة "غولن" الإرهابية وبقية أعضائها.

وتابع في السياق ذاته: "سنواصل متابعة هذه القضية عن كثب خلال الأيام المقبلة".