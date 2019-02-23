باكستان: تركيا بمثابة “الشقيق الأكبر” تقف إلى جانبنا دائما

قال وزير الداخلية الباكستاني، شهريار خان آفريدي، إن تركيا تقف دائما إلى جانب بلاده واصفًا إياها بأنها "الشقيق الأكبر".

وأشاد آفريدي بالزيارة المنتظرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى باكستان مارس/آذار المقبل، ووصفها بـ"التاريخية".

وأكد أن باكستان تولي أهمية بالغة للزيارة المرتقبة للرئيس أردوغان، وأن كل باكستاني يترقبها.

وأضاف أفريدي أن الرئيس أردوغان ارتقى بتركيا إلى أعلى المستويات.

وأشار أن تركيا تقف دائما إلى جانب باكستان، وهي بمثابة "الشقيق الأكبر"، الأمر الذي سيشكل نموذجا يحتذى به بالنسبة إلى الدول الأخرى.

وتطرق إلى المؤتمر الوزاري السادس لعملية بودابست المعنية بإدارة ملف الهجرة، الذي عقد قبل أيام في اسطنبول، بمشاركة ممثلين عن 52 دولة، و7 دول بصفة مراقب، و14 منظمة دولية.

وذكر أن المؤتمر الذي شارك فيه، بحث مواضيع هامة وكان مثمرا، حيث توصل المشاركون إلى اتفاق بشأن التعاون في ملف الهجرة.

وأوضح أن قضية الهجرة ينبغي تناولها في إطار معاهدة الأمم المتحدة ذات الصلة، سواء بالنسبة إلى الدول المتقدمة أو النامية.

وحول العلاقات الإقليمية، شدد آفريدي على رفض بلاده، تلميحات بعض المسؤولين في الحكومة الهندية، الرامية إلى الربط بين دولة باكستان والهجوم الذي أودى بحياة 44 جنديا هنديا في كشمير، منتصف فبراير/شباط الجاري.

وأشار أن بلاده أعربت للجانب الهندي عن انفتاحها على التعاون في مكافحة الإرهاب، والتحقيقات حول الهجوم.

وردا على اتهامات إيران لباكستان في الضلوع بالهجوم الذي أدى إلى مقتل 27 من الحرس الثوري في محافظة سيستان- بلوشستان مؤخرا، قال إن هناك حاجة إلى "الحوار".

وأكد آفريدي أن باكستان ترمي إلى تشجيع السلام على كافة الصعد

وبشأن قرار إعلان منظمة "غولن" - التي قامت بمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016- منظمة إرهابية في باكستان، قال آفريدي :"يتعين تلقين منتهكي القوانين درسا لا ينسوه".