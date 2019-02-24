البرلمان التركي يلتئم اليوم للتصويت من أجل اختيار رئيس جديد خلفا ليلدريم

التأم البرلمان التركي، الأحد، للتصويت من أجل اختيار خلف للرئيس السابق بن علي يلدريم، الذي استقال لخوض الانتخابات المحلية المقبلة نهاية مارس، كمرشح لرئاسة بلدية إسطنبول.

وعقدت الجمعية العامة للبرلمان اجتماعها اليوم برئاسة الرئيس المؤقت لمجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان) جلال أدان.

وبدأت الجولة الأولى من التصويت السري، لاختيار رئيس جديد للبرلمان.

ويتنافس على رئاسة البرلمان، كل من النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، مصطفى شنطوب، وزميله من الحزب ذاته، نوزات شاطر أوغلو، والنائب عن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، أنغين ألطاي، والبرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي، سربيل كمال باي بكغوزغو، والنانب عن حزب "إيي"، إمام حسين فيليز.

وللفوز برئاسة البرلمان، يتعين على المرشح نيل ثلثي الأصوات أي 400 صوت في الجولتين الأولى والثانية، أما في الجولة الثالثة فيكفي الحصول على الأغلبية المطلقة أي 301 صوت، وفي حال تعذر ذلك، يتنافس المرشحان الأعلى صوتا، في جولة رابعة يفوز بها الحائز أكبر قدر من الأصوات.