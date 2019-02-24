الهلال الأحمر التركي يوزع 225 سلة غذائية في عدن اليمنية

وزعت جمعية الهلال الأحمر التركية، مساء الأحد، 225 سلة غذائية على مرضى السرطان ودار أيتام في محافظة عدن، جنوبي اليمن.

وتم توزيع السلال في مقر الجمعية الوطنية لمرضى السرطان (غير حكومية) في مدينة كريتر، بحضور كل من رئيس بعثة جمعية الهلال الأحمر التركية باليمن، مصطفى آيدن، والمندوب المالي للجمعية، مراد قره قايا، والمنسق العام للجنة العليا للإغاثة باليمن، جمال بلفقية، ورئيس الغرفة التجارية في عدن، أبوبكر باعبيد، بحسب مراسل الأناضول.

وقال مصطفى آيدن للأناضول إن الجمعية وزعت 200 سلة غذائية على مرضى السرطان، كما دعمت مطبخ دار للأيتام بـ25 سلة، ضمن مشروع المساعدات الإنسانية، التي تقدمها في محافظات يمنية.

وأضاف: حرصنا على مساعدة مرضى السرطان والأيتام، لحاجتهم الشديدة إلى مثل تلك المساعدات للتخفيف من معاناتهم جراء الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشونها.

وأشاد بلفقيه، في حديث للأناضول، بالجهود والأعمال الإنسانية التي يقدمها الهلال الأحمر التركي للشعب اليمني في مختلف المجالات.

وأردف: "نحرص، بالتعاون مع الهلال التركي، على توزيع وإيصال المساعدات إلى مستحقيها في مختلف المحافظات اليمنية دون استثناء".

وتقدم تركيا، عبر جمعيات ومنظمات حكومية وغير حكومية، مساعدات للنازحين والمتضررين من الحرب في اليمن، الذي بات معظم سكانه بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

ووزع الهلال الأحمر، خلال 2018، مساعدات إنسانية على 23 مليون شخص في مختلف مناطق العالم، بحسب تصريح لمدير عام الجمعية، كرم قنق، في 10 فبراير/ شباط الجاري.