صويلو: تركيا تقوم بأكبر عملية إنسانية في العالم بسوريا

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن بلاده تقوم بأكبر عملية إنسانية في العالم بسوريا، في جرابلس وإعزاز والباب، على مساحة ألفي كيلومتر مربع.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مع ممثلي منظمات مدنية، الأحد، في ولاية طرابزون، شمالي تركيا.

وأوضح صويلو، أن تركيا تعمل على توفير الأمن والطمأنينة لعشرات الآلاف من الناس في تلك المناطق بسوريا، عبر جيشها وشرطتها ودركها، ومعلميها وأطبائها.

وأكد أن تركيا ومن خلال مؤسساتها المختلفة، تحرص على شرح مفهوم الدولة ذات التقاليد الراسخة، لسكان تلك المناطق التي حررتها من الإرهابيين.

ونوه صويلو أن بلاده لم تقم بالاستعمار واستغلال الثروات مثلما فعل الغرب في إفريقيا.

وحول التنظيمات الإرهابية في المنطقة، أشار صويلو إلى أن الهدف من وراء تأسيس تنظيم داعش، هو تشويه سمعة الإسلام والمسلمين.

وأشار إلى أن تنظيم "ب ي د" هو امتداد سياسي لمنظمة بي كا كا الإرهابية الانفصالية، بسوريا، وهدفه واضح، ويتمثل في فصل تركيا عن محيطها من جهة الجنوب، عبر إقامة كيان يمتد من شمال العراق وحتى عفرين شمالي سوريا.

وبشأن منظمة غولن الإرهابية التي قامت بمحاولة انقلابية فاشلة في تركيا، عام 2016، قال صويلو إن الهدف من تأسيسها، الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة في العالم.

وبفضل عملية "درع الفرات" التي انطلقت يوم 24 أغسطس / آب 2016، تمكنت القوات المسلحة التركية و"الجيش السوري الحر" من تطهير مساحة 2055 كم مربعا من الأراضي شمالي سوريا.

وانتهت العملية العسكرية في 29 مارس / آذار 2017، بعد أن استطاعت القوات المشاركة فيها تحرير مدينة جرابلس الحدودية وعدة مناطق وبلدات ومدينة الباب التي كانت معقلا لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي 24 مارس / آذار الماضي، تمكنت القوات التركية و"الجيش الحر" في عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين (شمال) بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، بعد 64 يوما من انطلاقها.