مصطفى شنطوب رئيسا للبرلمان التركي خلفا ليلدريم

فاز مصطفى شنطوب، النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، برئاسة البرلمان التركي، بعد حصوله على الأغلبية المطلقة من أصوات النواب.

جاء ذلك في جولة التصويت الثالثة التي أقيمت في الجمعية العامة للبرلمان التركي، الأحد.

وحقق شنطوب الأغلبية المطلقة في الجولة الثالثة بحصوله على 336 صوتًا من أصل 542 صوتا.

فيما حصل النائب عن حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) أنغين ألطاي، على 124 صوتا، والنائب عن حزب الشعوب الديمقراطي سربيل كمال باي بكغوزغو، على 46 صوتا، والنائب عن حزب "إيي" إمام حسين فيليز، على 33 صوتا.

واعتُبرت 3 أصوات خلال الجولة الثالثة باطلة.

وكان المرشحون قد فشلوا في وقت سابق اليوم في تحقيق العدد اللازم من الأصوات للفور برئاسة البرلمان التركي خلال الجولتين الأولى والثانية.

وللفوز برئاسة البرلمان، يتعين على المرشح نيل ثلثي الأصوات أي 400 صوت في الجولتين الأولى أو الثانية، أما في الجولة الثالثة فيكفي الحصول على الأغلبية المطلقة أي 301 صوت، وفي حال تعذر ذلك، يتنافس المرشحان الأعلى صوتا، في جولة رابعة يفوز بها الحائز أكبر قدر من الأصوات.