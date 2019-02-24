وزير تركي: سنكشف خبايا علاقات أمريكا بمنظمة "ب ي د"

تعهد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، بالكشف عن ماهية وخبايا العلاقات بين الولايات المتحدة ومنظمة "بي كا كا/ ب ي د" الإرهابية في سوريا، خلال الأيام لقادمة.

جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع مع المخاتير، في ولاية طرابزون الأحد.

وقال صويلو: "سنعلن للرأي العام خلال الأيام المقبلة، ماهية العلاقات بين الجنرالات الأمريكيين ومنظمة "بي كا كا / ب ي د" وكيفية تشجيعها، وفق اعترافات قياديين إرهابيين ألقينا القبض عليهم".

وأردف أنهم سيكشفون كيفية تقديم الجانب الأمريكي الهدايا لتشجيع عناصر المنظمة وتقويتها.

ولفت صويلو إلى إلقاء القبض على 13 من الكوادر القيادية للمنظمة، خلال العام المنصرم.

ودعا صويلو قيادات المنظمة الإرهابية المختبئة في معقلها بجبال قنديل، شمالي العراق من أمثال مراد قره يلان، وجميل بايق، إلى مؤازرة عناصرها الذين لم يتبق منهم سوى نحو 700 في جبال تركيا، إن كانوا يتحلون بالجرأة، مؤكدا أن أبطال الجيش التركي يترصدونهم للقضاء عليهم.

وشدد صويلو على عدم بقاء أي من الأسماء الإرهابية البارزة من الكادر القيادي لمنظمة "بي كا كا" في تركيا، بفضل جهود قوات الجيش والأمن.