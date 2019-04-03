تشاوش أوغلو: صفقة إس-400 مبرمة ولا ضمانات لمضي واشنطن في بيعنا باتريوت

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو تمسك بلاده بشراء منظومة إس-400 الصاروخية الروسية رغم ضغوط الولايات المتحدة، مشيراً إلى عدم وجود ضمانات لدى بلاده للمضي قدماً في بيع واشنطن لها منظومة باتريوت.

وقال تشاوش أوغلو إنّ "صفقة منظومة إس-400 الصاروخية أُبرمت وانتهى الأمر" أمام منتدى أبحاث في واشنطن حيث يشارك في احتفالات الذكرى السبعين لتأسيس حلف شمال الأطلسي.

وأضاف أن الولايات المتحدة "عرضت علينا مؤخراً منظومة باتريوت، لكن دون ضمانات للبيع"، مشيراً إلى أن "إدارة ترامب تقر بأن إدارة أوباما قدمت عرضاً سيئاً، وكلا الإدارتين ماطلتا في إنجاز العملية".

وفي السياق نفسه، رفض الوزير التركي تخيير تركيا بين روسيا والغرب، مشدداً على أنه "لا يمكن إجبار تركيا على الاختيار بين الغرب وروسيا، وهي لن تدخل هذا المسار".

وكانت تركيا قررت في عام 2017، شراء منظومة "S-400" الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية من الولايات المتحدة.

والاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، تعليق "عمليات التسليم والأنشطة" المتعلقة بشراء تركيا لمقاتلات الجيل الخامس "F-35"، على خلفية عزم أنقرة شراء منظومة الصواريخ الروسية اس 400.

لكن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شاناهان، أعرب في وقت لاحق الاثنين عن ثقته بتوصل بلاده وتركيا إلى حل الخلاف بينهما حول القضية العالقة بين الجانبين.