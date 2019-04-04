آقار يلتقي مسؤولين كوسوفيين في بريشتينا ويوقع اتفاقية تعاون عسكري

استقبل رئيس وزراء كوسوفو راموش هاراديناي، الخميس، وزير الدفاع التركي خلوصي آقار، بالعاصمة بريشتينا.

وحضر اللقاء المغلق في مقر رئاسة الوزراء، السفير التركي لدى بريشتينا تشاغري سكار.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى أقار نظيره الكوسوفي رستم بريشا، حيث وقعا على اتفاقية تعاون عسكري مالي وبروتوكول مساعدات مالية، بين البلدين.

وبحث آقار مع بريشا التعاون بين البلدين، وتطرق الوزير الكوسوفي إلى الصداقة بين البلدين، مشيرًا أن تركيا وقفت إلى جانب بلاده دائمًا.

وأعرب بريشا عن أمله في زيادة التعاون بين البلدين.

بدوره، لفت آقار إلى أهمية التعاون الثنائي، معربًا عن ثقته بأن الزيارات المتبادلة ستعزز العلاقات الطيبة بين الجانبين.

وأكد آقار ضرورة استمرار التعاون بين تركيا وكوسوفا في المجالات العسكرية والسياسية والدفاعية.

وتطرق إلى أهمية مكافحة تنظيم غولن الإرهابي، فقال: "لنتخلص بسرعة من عائق تنظيم غولن، الذي يقف بيننا".